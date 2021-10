Le Cargö lève le voile sur sa programmation 2014

Le Cargö présente une nouvelle fois un savant mélange de têtes d'affiche internationales (Sepultura, Nashville Pussy, Connan Mockasin...), de grands noms de la musique française (Gaetan Roussel, Rachid Taha, Brigitte Fontaine...), et des découvertes du cru (Mandale, Kids From The Pack, Sonic Invaders...).

Dans un communiqué, le Cargö présente les grandes lignes de cette saison 8.2 :

"La techno hardcore d'Audiogenic ravira les inconditionnels du genre dès le 18 janvier. L'incontournable soirée soul sixties Le Weekend Commence Ici revient pour la quatrième fois le 31 janvier. L'orfèvre de la pop psychédélique Connan Mockasin présentera son nouvel album, "Caramel" le 6 février. Har Mar Superstar et Bosco Del Rey, remarqués aux Trans Musicales de Rennes hier se produiront dans le cadre des Nuits De L'alligator le 13 février. Les mythiques brésiliens de Sepultura viendront faire trembler les murs de la grande salle le 3 mars pour une date exceptionnelle.

Le Cargö n'oublie pas non plus les budgets plus modestes avec plusieurs concerts gratuits :

- la Studio Live Session avec quelques-uns des meilleurs groupes fréquentant les studios du Cargö

- Dicked, invité du Théâtre de Caen pour un apéro jazz

- deux soirées qui feront la part belle au punk made in Normandie avec Mandale et Kids From The Pack le 21 février et la soirée "Shake Your Bones" le 28 mars.

Enfin de belles découvertes sont à prévoir puisque ce sera également la saison des tremplins avec les Inouïs du Printemps de Bourges (Fakear, Malo, La Gallera Social Club, Samba De La Muerte) et le Tremlin AÖC Normandie du Cargö (Kiisnhasa, Portier Dean, The Slaughterhouse Brothers, Two Bunnies in Love).