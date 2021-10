Caen au rythme fou

Pour la 26ème édition de ce temps fort du début de l'été, ils seront encore nombreux à investir le centre ville à Caen.



Toujours plus de musique

Nouveauté cette année, les festivités débuteront dès le samedi 19 juin au Cargo. Et la salle des musiques actuelles clôturera cette fête de la musique sur l'esplanade du Cargo, le 21 juin à partir de 18h30. De nombreux choeurs et chorales se produiront le 21 juin dans les lieux de cultes de la ville. Pour exemple, le Choeur et l'orchestre universitaire régional joueront à 12h30 et à 17 h sur l'esplanade de l'Hôtel de ville. Le reste de l'agglomération sera en fête également. À Eterville, dix groupes locaux joueront dès 20 h le vendredi 18 juin, puis à Louvigny sur la place Maria Callas à partir de 18h.

Pour plus d'information sur les animations programmées, rendez-vous sur www.lecargo.fr, www.caen.fr et www.région-basse-normandie.fr







