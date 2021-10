Malherbe : une pause sans s'arrêter

Elle arrive peut-être au bon moment, cette pause. Après une défaite et un match nul en Ligue 2, le Stade Malherbe s’apprête à rouvrir le livre Coupe de France. Les Caennais se rendront dans le Loiret, le samedi 7 décembre (18h), pour y affronter Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Le pensionnaire de CFA2, actuellement neuvième de la poule G, qui reste sur deux revers consécutifs en championnat. Même si les Malherbistes doivent se méfier de ce déplacement et du contexte toujours particulier qui entoure un match déséquilibré en Coupe de France, ils ont évidemment toutes les armes pour venir à bout de cet adversaire et s’offrir un 32e de finale.

Un mental clé

Au sortir d’une rencontre plutôt intéressante face à Angers (1-1), vendredi 29 novembre, le Stade Malherbe veut optimiser ce déplacement en coupe. “Le match de coupe va avoir son importance dans cette continuité, même si c’est une autre compétition”, évoque Patrice Garande. L’important pour Caen sur cette fin d’année 2013, est d’acquérir quelques certitudes avant d’entamer une deuxième partie de saison qui devra nécessairement être d’une autre teneur. Le point obtenu contre Angers a néanmoins révélé – ou conforté – une idée. “La manière dont on est revenu après avoir encaissé un but en début de match est la preuve évidente que les joueurs ont du mental.”