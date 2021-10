Le programmateur musical de Tendance Ouest vous offre une petite perle cette semaine avec l'entrée d'une "Grosse" nouveauté : "She Said", 1er extrait de l'album de Plan B "The difamation of strickland banks". Superbe voix, rythmique sympa, mélanges audacieux, ça roule... et roucoule !

