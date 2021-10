Interpellé à Mondeville, le Docteur Martel était un faux médecin

L'homme interpellé est né en 1960 et originaire de la Somme : présenté jeudi 5 décembre au parquet de Caen, il devra répondre de faits d'escroquerie sur personnes vulnérables en comparution immédiate. 21 faits ont été pour le moment recensés.

Depuis le mois de septembre dernier, l'individu se faisait passer pour le Docteur Martel, un médecin créé de toutes pièces, chez ses victimes. Prétextant être temporairement installé dans le secteur et avoir perdu sa sacoche, il frappait aux portes de personnes âgées le plus souvent, pour leur demander des sommes entre 25 et 50 euros, pour, disait-il, pouvoir téléphoner et acheter du carburant pour son véhicule.

Ses activités ont pris fin mardi 3 décembre, quand son véhicule a été identifié sur le périphérique de Caen.