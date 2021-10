Embouteillages à Rouen : l'A150 exaspère Yvon Robert

"Trop, c'est trop ! tonne Yvon Robert dans un communiqué. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser les choses en l'état". Le maire de Rouen demande aujourd'hui "à la DIRNO, gestionnaire de l'autoroute A 150, ainsi qu'à l'Etat de mettre en place au plus vite un ensemble de mesures visant à réduire les risques d'accident sur ce tronçon accidentogène. Je demande de nouvelles mesures de limitation des vitesses et un contrôle renforcé de celles-ci".

Cette déclaration intervient après l'accident qui s'est produit mercredi 4 décembre en fin de journée sur l'A150, un accident qui avait en effet gravement engorgé toute la circulation à Rouen. La municipalité rouennaise rappelle par ailleurs que "depuis le mois de janvier 2013, l'A150 enregistre 98 incidents significatifs, soit une moyenne de 8 à 9 accidents par mois, qui ont tous eu des conséquences sur la qualité du trafic dans Rouen".

"Rouen ne peut vivre dans la crainte quotidienne qu'un accident survienne sur l’A150 et congestionne la circulation en ville… Il en va de notre cadre de vie et de notre dynamisme économique", ajoute Yvon Robert.