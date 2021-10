Valognes et Bricquebec dans la même communauté !

La préfecture annonce par ailleurs que "certains élus de ces 2 intercommunalités et d'autres de la communauté de communes du Val de Saire ont souhaité compléter cette première démarche et élargir le périmètre de la future communauté du Coeur du Cotentin en y intégrant cette 3ème communauté et ont porté leur projet à la connaissance de la préfète de la Manche." (Rouge + vert)

La préfète estime que la démarche est "conforme à la réalité du bassin de vie du Cotentin et se déclaré prête à accompagner ce projet si les élus décidaient de le poursuivre".