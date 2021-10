Sortir en région : jeudi 5 décembre

CALVADOS

Samedi, c'est l'événement au pub « au bureau » à Caen. Tendance Ouest invite Génération Goldman pour un concert gratuit. Retrouvez Leslie, Amandine Bourgeois et Mickaël Miro de 16h à 18h. L'émission live sera aussi retransmise en direct sur l'antenne. Vous pourrez profiter d'une séance de dédicaces au centre culturel Leclerc de 14h à 16h. RDV samedi après midi au pub « Au bureau » 41 boulevard maréchal leclerc à Caen.

Et puis vendredi et dimanche, ne manquez pas un festival de jeux à Caen avec des ejux d'ambiance, de société ou encore de stratégies. Petits et grands sont conviés pour jouer à des jeux adaptés à vos goûts et votre âge. RDV à l'ESPE (ex IUFM ». L'entrée est gratuite. Plus d'infos sur www.jouons-ensemble.org

MANCHE

Ce samedi à Cherbourg venez assister à la projection du festival du film du bodyboard. L'entrée est gratuite, rendez-vous à 21h00 samedi au Requin Marteau rue de la paix à Cherbourg.

Téléthon de vendredi 18h à samedi 18h à Saint-Jean-des-Baisants.

un fil rouge avec un 24 H de TENNIS DE TABLE et plusieurs stands autour : Home-trainer et Vélo elliptique à partir desquels on pourra comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus au cours de ce Téléthon

Maquillages enfants et adultes

stand de création de décors pour sapin de Noël où chaque enfant pourra accrocher sa réalisation

création d'une grande arche TELETHON à partir de ballons qui seront gonflés par les enfants dès le Vendredi soir et jusqu’au samedi midi.

Un grand flashmob est prévu vendredi soir à Ducey dans le parc du château. Dès 18h, venez admirer la chorégraphie créée spécialement pour l'occasion. Les participants seront en rouge et noir avec bonnet de noël. Plus d'infos auprès de l'office de tourisme de Ducey.

ORNE

Pour le téléthon, les associations sportives de Sées s'investissent. Soirée au profit de l’AFM Téléthon avec dès 19h des démonstrations de tous les sports à pratiquer dans la ville et les secouristes vous initieront aux gestes des premiers secours. RDV dans les gymnases rue du 11 novembre demain dès 19h.

L'asso la classe de Saint-Hilaire-sur-Risle vous propose demain soir son concert hebdomadaire. C'est "VIison", de la chanson post-rock. Cécile Jarsaillon et Jean-Benoît Nison se sont souvent croisés sur les routes avec leurs formations respectives : Les Suprêmes Dindes et Violon Profond, avant de créer ce projet commun en août 2010 : Vison. Ils unissent leurs influences pour servir au plus près les textes en français de leurs chansons, sentimentales, engagées et mélancoliques. Ca commencera à 21h.