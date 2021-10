Noël : plus de la moitié des Français ont commencé leurs courses

Preuve que Noël est la fête des enfants, près de la moitié des consommateurs (45,9%) choisit en priorité les jouets. Puis viennent les cadeaux pour les "grands" avec les produits culturels tels que les livres (30,3%), les parfums et cosmétiques (28,5%), les vêtements (25,9%), les chocolats (24,7%) et les jeux vidéo (19,2%).

Pour l'instant, Internet a concentré le maximum de consommateurs à la recherche de cadeaux. 56,2% des acheteurs ont passé commande la semaine dernière, quand 38,2% ont arpenté les rayons des hypermarchés et 36% les allées des centres commerciaux.

Ce sondage a été réalisé par Internet en France le 1er et 2 décembre 2013 auprès d'un échantillon de 1.699 personnes âgées de 18 ans et plus.