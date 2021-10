Circulation perturbée pour les Bus Verts ce mardi

Selon la direction de Keolis qui assure la gestion des Bus Verts dans le Calvados, 28 lignes circuleront normalement, 20 lignes circuleront sur le rythme d'un bus sur deux, et 14 lignes seront hors service. Le réseau urbain de Bayeux sera également perturbé: les lignes 1 et 2 circuleront avec les horaires de vacances scolaires. La ligne 3 ne circulera pas. Aucune perturbation n'est en revanche à prévoir sur les réseaux urbains de Lisieux et Honfleur

Le détail des perturbations par ligne est disponible dès à présent sur le site www.busverts.fr et à partir de ce lundi matin au 0810 214 214.