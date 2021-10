Le marché de Noël de Strasbourg est ouvert

L'ouverture officielle du marché de Noël avait eu lieu à 14h00. Mais une heure avant le coup d'envoi des festivités, par des températures proches de zéro, les premiers vins chauds avaient déjà été servis "sous le manteau".

Deux millions de visiteurs sont attendus jusqu'au 31 décembre dans le centre de la métropole alsacienne où quelque 300 chalets proposent des "bredele" (petits gâteaux secs), pains d'épices et tartes flambées, mais aussi décorations de Noël et produits d'artisans locaux.

Parmi les attractions du marché de Noël figure notamment un grand sapin haut de 31 mètres qui penche cette année "comme la Tour de Pise", selon l'expression de la municipalité.

Quelque 250 millions d'euros de retombées économiques sont espérés

Au pied de la cathédrale, des commerçants réglaient les derniers soucis techniques pour servir leurs clients. "Ca tourne un peu, mais la grande affluence ce sera demain (samedi) et dimanche", observait Elvire Maurer derrière son stand de pâtisseries et friandises.

"Nous sommes venus ici parce que nous avons beaucoup entendu parler de ce marché de Noël. En plus de ça, ils ont un truc qui me semble pas mal, ce +Glühwein+ (vin chaud en allemand)", a expliqué Douglas Grayson, un militaire américain de 44 ans stationné en Allemagne, de passage pour trois jours avec sa femme et ses deux enfants.

Certains touristes viennent parfois de très loin comme ce Sud-Coréen, débarqué à Strasbourg pour y admirer sa "grande église" (la cathédrale) et ses "petites places". "Strasbourg jouit d'une bonne notoriété en Corée, la télé parle souvent de cette ville", expliquait Lee Sangmin, 38 ans qui réchauffait ses mains autour d'un vin chaud.

Loin de sa base alsacienne, le marché de Noël strasbourgeois continue par ailleurs à s'exporter: après Tokyo en 2009 et 2010, il renouvelle cette année sa présence à Moscou, près du Kremlin, dans le cadre d'un marché européen de Noël. La capitale russe s'est équipée pour l'occasion de 140 chalets fabriqués par une PME alsacienne.

Selon l'Office de tourisme, ces marchés délocalisés ont entraîné une forte augmentation de la clientèle en provenance des pays concernés: ainsi le nombre de nuitées de touristes japonais a augmenté de 50% entre 2010 et 2011, selon des chiffres communiqués jeudi.

A Strasbourg, le marché de Noël a cette année pour invitée la Croatie, dernière venue dans l'Union européenne.