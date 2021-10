Des costumes d'opéra vendus en ligne à Rouen

Elle récidive, mais cette fois-ci sur le web. Rinato, la toute jeune entreprise de Julie Bertot, avait vendu l'an dernier, pour le compte de l'opéra de Rouen et dans ses ateliers de Déville , une partie de ses costumes et décors. Elle a depuis créé son site internet, sur lequel les intéressés peuvent admirer et acheter à partir de ce lundi 2 décembre les superbes costumes portés par les comédiens et chanteurs dans les représentations récentes de l'Opéra. Pour chaque costume, une fiche indique ses mesures et la pièce pour laquelle il a été utilisé.

Julie Bertot souhaite désormais élargir son activité en partenariat avec d'autres opéras et théâtres français et étrangers. On peut s'attendre à de nombreuses et superbes ventes événementielles.

Du 2 au 20 décembre, sur www.rinato.fr