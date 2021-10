Bruel au zénith de Caen, très fort !

Retour sur le concert de Patrick Bruel au zénith de Caen avec les quelques mots d'une spectatrice :

"Il est là, à la guitare ou au piano, et il vous fait croire que ce n'est que pour vous. Il est tendre, chante l'amitié comme personne, il dit l'amour comme on rêve qu'il nous le chuchote. La foule s'enflamme et il sait qu'il nous doit sa place ici ce soir. Il nous veut du bien. Avec ses notes et son regard il chante la liberté de dire. Ses rythmes enivrent sous son charme. Son charme : les tableaux de lumières le souligne, ses musiciens le livre, et nous, et nous , il nous emporte. Dans les nouveaux titres, sa fidélité demeure celle du cœur. Il est là : il ne nous lâchera pas et nous non plus."