La touche gagnante : les cadeaux du 2 au 6 décembre!

Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à La Touche Gagnante, appuyez sur l'un des chiffres de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche !

Attention, notez les chiffres choisis chaque jour, car la touche reste vide jusqu'au lundi suivant! ;)

A remporter cette semaine:

le jeu « Let's sing 2014 » sur Wii, pour chanter sur les hits de Bruno Mars, Ellie Goulding, Imagine Dragons, Lady Gaga, Maroon 5 (40 titres et clips officiels, en mode solo, duo et en groupe)

un bon d'achat de 50 € avec SHOP IN ALENCON, l'office de commerce et de l'artisanat d'Alençon

L'édition 2014 du Guide de Zoé (un guide de proximité qui permet d'avoir de nombreuses réductions dans les restaurants, chez vos commerçants et lors de vos loisirs. Toutes les informations sur lesdecouvertesdezoe.fr )

Bonne chance et à lundi ! Appelez le 0892 23 73 38 dès le lancement du jeu avec Laure!