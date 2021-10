On vient de loin pour le musée des Sapeurs Pompiers de Montville

Parmi les 40 véhicules en exposition, les plus anciens datent en effet de la première guerre mondiale. Cette collection initiée par des passionnés en 1977 a trouvé en 1993 sa place à Montville, grâce au soutien du maire. Aujourd’hui, le musée propose une collection exceptionnellement riche et variée. Des pièces rares, telles que la pompe des échevins du 18e ou la trousse de secours d’un medecin sapeur-pompiers, permettent de constater l’évolution des méthodes de lutte contre le feu et de secours à la personne. En complément, le musée organise régulièrement des animations et des démonstrations en plein-air.

Pratique. Du lundi au samedi 9-12h30, 14-18h et le dimanche 14-18h. Musée des Sapeurs-pompiers à Montville. Tarifs : 1,5/4€. Tél. 02 35 33 13 51 http://museesp.free.fr/