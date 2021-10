Carmen : un grandiose petit format présenté à Rouen

“Je souhaitais mettre l’accent sur la vulnérabilité de Carmen- explique Frédréic Roels metteur en scène- c’est un personnage à la fois violent et passionné. Le violoncelle exprime particulièrement cette dichotomie: un instrument sensuel mais grave”.

Le dispositif est simple: les interprètes placés dans une arène au beau milieu de la salle Sainte-Croix des Pelletiers sont entourés par le public “cela renforce d’avantage la proximité avec les personnages, et on s’identifie plus facilement ainsi aux héros tragiques de cette œuvre”.

Pratique. Mercredi 4 et vendredi 6 décembre, à 20h, dimanche 8 décembre à 16h, Salle Sainte-Croix des Pelletiers, à Rouen. Tarifs : 5 à 20€.Tél. 02 35 98 74 78