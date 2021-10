"Secret Story", Kate Middleton et Nabilla, mots clés les plus recherchés sur Yahoo en 2013

Après son mariage avec William ultra-médiatisé en 2011, Kate Middleton a de nouveau fait la une de l'actualité en 2013, avec sa grossesse et la naissance de son fils le prince George le 22 juillet dernier. La princesse n'est pas la seule jeune maman à avoir attisé la curiosité des internautes hexagonaux. Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi, bientôt parents, et Kim Kardashian, qui a accouché en juin dernier de sa fille North West, figurent respectivement à la quatrième et cinquième place du classement people.

Nabilla Benattia, héroïne des "Anges de la télé-réalité" et désormais de son propre show sur NRJ 12, monte sur la deuxième place. Celle qui a su créer le buzz avec son expression "Allô quoi", devance la chanteuse américaine Rihanna. La provocation a également payé pour la jeune Miley Cyrus (6e) et le mannequin Emily Ratajkowski, apparue seins nus dans le clip de Robin Thicke "Blurred Lines". Fraichement engagée par la marque de lingerie Victoria's Secret, elle parvient à la dixième place.

Karine Le Marchand apparaît à la huitième place, entre les chanteurs Psy et Justin Bieber, en raison de ses démélés sentimentaux et médiatiques avec l'ancien footballeur Lilian Thuram.

"Secret Story" pour la cinquième année consécutive

L'émission présentée par benjamin Castaldi demeure la télé-réalité française la plus recherchée sur Yahoo, malgré l'immense succès de "The Voice" cette année. "Danse avec les stars" monte sur le podium à la troisième place.

"Top Chef" (4e) devance cette année son concurrent "Masterchef" (10e). Annulé cette année en raison de la mort d'un candidat, "Koh-Lanta" occupe la cinquième place, devant "L'Amour est dans le pré" qui perd quatre rangs en un an. Le retour de "Nouvelle Star" et "Star Academy" n'a pas échappé aux internautes qui les classent septième et huitième. "Les Anges de la télé-réalité" fait son entrée à la neuvième place.

Une bonne dose d'hémoglobine et de frayeur pour les séries

Le critère pour qu'une série occupe le haut du classement Yahoo en 2013 : ne pas hésiter à faire couler le sang. "Vampire Diaries", "The Walking Dead", "Dexter" et "Game of Thrones" atterrissent aux quatre premiers rangs. Plus ecclectiques, "Grey's Anatomy", "Breaking Bad", "Homeland", "Gossip Girl" et "Person of Interest" suivent. "Profilage", unique série française du classement", se place neuvième.