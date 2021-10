Des idées pour vos soirées du week-end

Puis samedi soir vous rendez-vous au Plan B à Males pour une soirée avec Dj Oriska, l’une des artistes les plus diffusées en club avec Afrojack, Avicii, Tiësto ou encore Big Ali.

A la plage à Bréville-sur-Mer retrouvez les candidats des Ch’tis à Hollywood. Il y aura 3 stars de l’émission, Tressia, Hillary et Vincent qui font le déplacement pour une séance de dédicaces et de photos. Pour rappel, l’entrée est gratuite pour tous entre 23h30 et 00H30.

A l’Apocalypse New d’Hambye, c’est soirée Army of l'Apcalypse New avec DJ Lady Style. Ambiance 100% camouflage donc n'oubliez pas votre tenue de combat ! Vous retrouverez également Dee Jay Moranez en salle rétro et Steeve le Barman de l’Apo pour une grosse surprise ! L'entrée gratuite jusqu’à 23h30.

A l’Agrion à Ver, c’est la soirée des anniversaires avec 6 entrées offertes aux natifs du mois de novembre.

Sinon vous pouvez aller profiter de la soirée de clôture électro des Boréales avec Kakkmaddafakka et Président Bongo. Ça démarre à 20h00 au club à Caen et c’est gratuit.