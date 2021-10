2e forum naissance au CHU de Caen

Ce forum s'adresse aux futurs parents ou à ceux qui projettent d'avoir un enfant. Les professionnels du CHU vous prodigueront des conseils et vous prépareront au jour de l'accouchement.

6 stands d’information, de 10h à 16h :

votre suivi de grossesse (RDV médicaux, préparation, conseils…),

votre accouchement,

votre séjour à la maternité,

l’allaitement maternel,

après l’accouchement (suivi gynécologique, contraception),

vos droits : CAF, état civil.

4 ateliers (accès libre) :

le massage de bébé, de 10h à 12h,

le portage, de 10h à 12h,

les 1ers soins de bébé, de 13h à 15h (bain, change, soins de cordon, couchage …),

le chant prénatal, de 13h à 15h.

La visite de la maternité (selon l’activité, accès libre, dans la limite des places disponibles) : à 10h, 12h et 13h.

2 tables-rondes, dans l’amphi-œuf (accès libre, dans la limite des places disponibles) :

l’analgésie péridurale et ses alternatives, à 11h

le suivi de grossesse, à 14h.

1 conférence-débat, dans le cadre des Jeudis de la santé, à 19h, dans l’amphi. œuf :

“L’accouchement et la naissance, pourquoi et comment s’y préparer?" objectifs des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Ppersonnalisation des séances de préparations (classique, piscine, yoga, sophrologie, chant prénatal... groupe de parole pour les pères). Bbénéfices psychologiques attendus. (accès libre, dans la limite des places disponibles)

Ecoutez Patricia Mougel, sage-femme au CHU de Caen, nous présenter ce forum: