Malherbe mendie auprès de la Ligue

Pourtant, dans son édition du 27 novembre, le quotidien sportif fait la part belle à une requête administrative lancée par les dirigeants malherbistes au début du mois de septembre. Selon L'Equipe, Malherbe réclamerait 9 millions d'euros à la ligue en guise de préjudice, pour ne pas être monté en Ligue 1 la saison passée, à la place de Monaco. Motif : Monaco ne respecte pas le Code du sport, qui oblige tous les clubs à avoir leur siège sur le territoire français.



Cette requête est d'autant plus surprenante que les résultats et le classement final de l'an passé ne plaident pas en faveur des Normands. Les Caennais ont terminé l'exercice à la quatrième place avec 63 points, la plus mauvaise, en prenant notamment 6 points contre l'AS Monaco (3-0 à l'aller, 0-1 au retour). Cinquième avec 61 points, Angers n'a en revanche pris qu'un point contre l'équipe du Rocher au cours de la double confrontation proposée en championnat. Si l'on venait à retirer les points glanés contre l'AS Monaco, champion de France de Ligue 2 l'an passé, Malherbe se retrouverait donc avec 57 unités, derrière Angers qui en compterait donc 60. Autrement dit, ça n'aurait rien changé !