Rouen : des panneaux et une signalétique insuffisants ou trop complexes

“Les panneaux directionnels de circulation n’ont pas été remis en cause depuis la fin des années 1980. On constate des empilements de flèches devenus pas très clairs”, reconnaît Guy Pessiot, maire-adjoint de Rouen, chargé notamment de l’économie, du commerce et du tourisme. Consciente du problème, la Ville a mandaté un cabinet spécialisé puis annoncé un plan sur plusieurs années d’amélioration et de refonte de toute la signalétique. Dès le 1er décembre, deux parkings payants changeront ainsi de nom afin d’être mieux localisés : Haute Vieille Tour deviendra Cathédrale et Bourse sera rebaptisé en Opéra Théâtre des Arts.

Marche et tourisme

Dès 2014, la municipalité commencera à installer une nouvelle signalétique dédiée aux touristes et aux piétons, “pour encourager la marche à pied et valoriser notre patrimoine, même dans des quartiers excentrés”, précise Guy Pessiot. Le Muséum d’histoire naturelle, en retrait du centre, pourrait ainsi gagner en attractivité, tout comme la Croix de Pierre. Pour ne citer qu'eux. Dans un second temps, jusqu’en 2017, il faudra ensuite s’attaquer à la signalétique automobile. Afin notamment de rendre plus évidente la direction des hôtels et des parkings, payants ou relais.