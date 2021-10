Cette semaine, sortie sur les écrans de la comédie « les meilleurs amis du monde » et de Hatchi avec Richard Gere dont nous allons parler aujourd'hui.

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la famille fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est avec Parker qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare où il prenait son train, et chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins... jusqu'au jour tragique où Parker ne revint pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit chaque jour, jusqu'à la fin. À force de fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une légende, mais il bouleversa tous ceux qui connurent son histoire.

Hatchi est le remake d'un film de 1987, lui même tiré d'une histoire vraie qui s''est déroulée dans les années 30 au Japon.

C'est ce qu'on peut reprocher à ce film, l'avoir transposé dans le monde contemporain n'est pas très grave mais l'avoir délocalisé en Amérique est dommage. Le chien Hatchi est en effet une vraie icône nationale au pays du soleil levant. C'est ancré dans la culture populaire, une statue a même été dressée à son effigie.

En dehors de ça, il est vrai que c'est une histoire universelle. Les liens de fidélité entre un chien et son maitre. Si vous possédez un chien ou êtes adepte de ces animaux de compagnie, le film est fait pour vous. Pour ceux qui ne sont pas trop chiens, le film est construit de telle manière que vous serez quand même touchés par cette histoire.

Même si l'ensemble est plutôt sobre, le résultat arrachera certainement des larmes à la majorité d'entre vous.

C'est là tout l'utilité du film, de l'émotion exacerbée, ce qu'il fait bien mais est-ce cela suffit? Un remake était il indispensable?



Hatchi, c'est depuis mercredi au cinéma.