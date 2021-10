Sortir en région : mercredi 27 novembre

Ce mercredi soir, Anna Calvi est en concert au Cargö à Caen. Le chant fiévreux de la vamp Londonienne à la sensualité volcanique la place dans la droite lignée de PJ Harvey, Patti Smith ou Jeff Buckley. Son rock tout en tension ne souffre d'aucun temps mort que ce soit sur disque ou sur scène : chaque fois que sa musique résonne, la magie opère. Un très beau moment en perspective. RDV à 20h30.

Ce mercredi, les enfants pourront profiter de "Roudoudou" du théâtre d'objets. Lise et Lison portent un regard amusé sur la vie quotidienne d'une famille de dix enfants et d'un papa quelque peu débordé. Par la Cie Théâtre du Champ Exquis au Théâtre du Champ Exquis de Blainville. Représentation à 10h et 16h. 7,50€

Il y a de la danse contemporaine jeune public à Coutances ce mercredi. Ca s'appelle "l'extensible voyage d'Evea". Deux personnages abordent avec humour un monde extensible qui les mène de surprises en émotions, de contorsions en distorsions, de rebonds en suspensions. Ils nous entraînent dans cet univers improbable où la danse jaillit aux sons des percussions. Une danse ludique et onirique pour les tout jeunes enfants de 1 à 5 ans. C'est au théâtre municipal de Coutances à 11h et 18h.

Et puis un spectacle jeunesse aussi, "la casquette de travers". Avec humour et en musique, la compagnie pose un regard tendre sur ce monde agricole en pleine mutation. A Chauvigné-du-Désert, le café des sports est le théâtre où se retrouvent les “immigrés de la ville” : Bertrand le patron, ancien révolutionnaire bourru, Camilla “l’estrangère”, ainsi que d’authentiques ruraux : Léon, le livreur de vin et Michel, le propriétaire terrien (360 hectares et 80 vaches laitières !). La casquette…. de travers, parce que l’évocation nostalgique du monde rural n’est plus d’actualité : quotas, surproduction et mondialisation obligent, tous ces individus n’ont pas la même vision de demain. C'est à l'espace culturel de Saint Sauveur lendelin à 20h30.

ORNE

Soirée découverte de Francis Poulenc à Alençon. Le CRD vous propose cette soirée conférence animée par Michaël Andrieu, professeur de culture musicale au Conservatoire à Rayonnement Départemental . RDV à 20h30 Auditorium - rue Jullien Entrée libre

Conférence/spectacle de l'ANPU ce soir à 20h30 à la salle culturelle de Saint-Bômer les Forges, (rue des Ecoles). Les "psys" farfelus qui ont menéc leur enquête sur les marchés de Domfront et Passais les 26 et 27 septembre dernier, dresseront le portrait du "Bocage normand" et proposeront leurs solutions pour le guérir de ses "névroses"... tout un programme ! L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées . Réservation auprès de la maison des associations.