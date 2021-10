Les équipes du Big Band Café et des Boréales ont annoncé ce mardi 26 novembre que le concert de FM Belfast, prévu ce soir, est annulé. "Le chanteur du groupe est malade et n’a plus de voix", précise le communiqué de la salle de spectacles.

Le concert ne sera pas reporté et les billets seront remboursés directement auprès de des points de vente à compter de mercredi 27 novembre.