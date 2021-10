14ème forum des formations supérieures de l'Orne

Toute la journée de jeudi, le site universitaire Alençon-Damigny propose aux lycéens, étudiants et parents de se renseigner sur les filières existantes pour parvenir au métier de leurs rêves.

Des écoles seront présentes mais aussi des professionnels qui vous parleront de leur métier. Un espace vie étudiante sera là aussi pour vous aider à appréhender la vie après le BAC et connaître les démarches à faire pour bien démarrer sa 1ère année d'études.

50 exposants sont répartis en 7 pôles dédiés à la formation et à l’orientation, différenciés et complémentaires : Agriculture, Bâtiment, Information / Orientation, Santé / Social, Sécurité / Défense, Tertiaire, Université et nouveauté 2013: l'Industrie.

RDV jeudi de 9h à 17h au gymnase de Montfulon au site universitaire Alençon-Damigny.

Plus d'infos sur www.siteuniversitaire-alencon.fr

Ecoutez Alain Dubuisson, président de l'APGSU (Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’Alençon-Damigny):