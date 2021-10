Holding bas-normande : la famille Xcom s’agrandit

Sa spécialité ? “La stratégie digitale”, explique Magaly Aube Desaunay, directrice associée. “La réalisation de sites internet, d’applications pour mobile ou tablette, d’animations 3D”, complète Marie Guillateau, directrice de la Mygale à Chaussette. Premier succès, et non des moindres, pour l’arachnide : le site internet du 70e anniversaire du Débarquement ! Une référence qui, de toute évidence, ne doit rien au hasard. Depuis 2001, et la création de la première “fille” de la holding, Ecom-Epub, spécialisée dans le conseil en communication, deux autres petites soeurs ont vu le jour : le Mouton à cinq pattes (imprimerie numérique) et Drôle de Zèbre (éditorial).

29 personnes

La Mygale à Chaussette vient donc compléter une famille déjà nombreuses (29 personnes). A terme, Xcom n’exclut pas une nouvelle gestation. “Une filiale spécialisée dans l’événementiel et l’audiovisuel”, indique Magaly Aube Desaunay. De quoi offrir à la clientèle d’Xcom une stratégie vraiment globale.