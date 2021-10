Agrandir sa maison, c'est tendance

A Caen comme ailleurs, dans un marché de l’immobilier relativement tendu, l’agrandissement séduit de nombreux particuliers. “Nous souhaitions avoir une pièce de plus, notamment pour créer un espace un peu plus intime, sans avoir à déménager”, relate Françoise Chesnais, résidente de Douvres-la-Délivrande. “C’est également une belle opportunité de donner plus de valeur à son bien”.



Un nouveau visage pour son chez soi

Dans son agence de la rue Jules Oyer à Caen, Fabrice Hérisson entend régulièrement ce genre de discours. “Face à une conjoncture qui voit le prix des maisons anciennes baisser, de nombreux propriétaires préfèrent agrandir plutôt que de vendre leur maison, car ils savent qu’avec la somme récupérée, ils n’auront pas forcément mieux”. Les extensions semblent se décliner à l’infini : bois, ciment, zinc, bardage, véranda... Les constructions en R+1 avec une pièce de vie au dessus d’un garage ont le vent en poupe. Inéluctablement, chaque extension change le visage de la maison.

Révolue l’époque où les extensions mettaient en péril l’isolation de la maison. “C’est au contraire aujourd’hui une formidable opportunité de rénover cet aspect du logement”, assure Fabrice Hérisson. Il faut demander un permis de construire dès lors que l’agrandissement dépasse les 40 m2 au sol ou qu’il permet d’atteindre une surface supérieure à 170 m2. La loi impose également que lorsque l’extension dépasse les 30% de la surface existante, ou qu’elle est supérieure à 150 m2, la réglementation thermique 2012 soit respectée.