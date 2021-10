Sorties de discothèques agitées à Cherbourg

Dimanche 24 novembre, entre 5h et 7h du matin, la police de Cherbourg a dû intervenir rue de la Paix pour deux rixes entre des personnes fortement alcoolisées, que les gérants de boîtes de nuit refusaient d'accueillir dans leurs établissements.

Un homme de 37 ans a été interpellé et placé en cellule de dégrisement au commissariat. La police entendra d'autres participants à ces rixes afin d'établir l'origine des disputes et de leur alcoolisation, ce qui pourrait mettre en cause des débits de boissons.