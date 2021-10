La sous-préfecture d’Argentan sera l’interlocuteur des usagers pour les professions réglementées, les sports et loisirs, et les salons et foires.

La sous-préfecture de Mortagne, pour les associations loi 1901, les cultes, les ventes en liquidation, les annonces judiciaires et légales, et les jurys d’assises.

Enfin, la préfecture d'Alençon, pour les missions autrefois gérées par arrondissement.