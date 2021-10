Noël : la course aux jouets a commencé

Entre les derniers jouets à la mode et notamment les jeux high-tech, les peluches, et autres jeux made in Asie, certains font de la résistance. C'est le cas de ce dernier magasin de jouets traditionnels, Saint-Laud Jouets à Saint-Lô. L'enseigne à un quart de siècle et se bat pour promouvoir les jeux en bois, les poupées, ou jeux de société, principalement made in Europe et de plus en plus made in France.

C'est une demande de plus en plus forte de la clientèle, même en temps de crise. C'est ce que constate, Gwénaëlle Perronno :

.Saint-Laud Jouets Impossible de lire le son.

Et dans ce magasin de jouets pour tous les âges, on note un retour franc des jouets en bois traditionnels fabriqués dans le Jura notamment.