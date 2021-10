Festival Planète Manche à Saint Lô

A ne pas manquer également:

JEUDI

20h30 - 22h : Conférence "Regards sur l'humanité" avec Vincent et Virginie Plé (aventuriers) et Rémy Alnet (navigateur) aux archives départementales de Saint-Lô

VENDREDI

Des images inédites de l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll

20h30 - 22h : Conférence "la biodiversité, un révélateur des enjeux de la planète" avec Arnaud Guérin (photographe), Hans Silver (grand reporter) et Frank Tessier (explorateur) dans la salle 1 du CinéMoViKing. conférence suivie d'une séance de dédicaces (livres & DVD) dans le hall du CinéMoViKing

Toutes les informations sur le programme à retrouver sur http://planete.manche.fr/ ou http://www.cinemoviking.fr/

Des animations GRATUITES et tous publics, vous pouvez venir en entrée libre ou réserver pour plus de sécurité au 02 33 055 550.

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30