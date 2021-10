“Après Honfleur, nous souhaitions revenir à Caen et créer un salon avec une ambiance cosy et chaleureuse” explique Magali Belin. On y propose des tarifs intéressants : 15 euros pour les hommes et 25 euros pour les femmes, pour une coupe-coiffage.

Pratique. 88, bd Yves Guillou (au-dessus de Midas). Tél. 02 31 80 32 43.