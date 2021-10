Ces deux accidents de la route se sont déroulés sur la nationale 13 proches de la commune de Surrain, ce vendredi matin vers 9h10. Une voiture et un utilitaire se sont percutés, faisant un blessé grave et un blessé léger. Le premier a été transporté au CHU de Caen, le deuxième a rejoint le centre hospitalier de Bayeux. Non loin de là, un autre véhicule a été impliqué dans un deuxième accident : pas de blessés cette fois.