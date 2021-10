Une originalité de bon ton

Les cotes de cette grande routière 5 places ont été augmentées pour offrir une habitabilité encore accrue, qu'accompagnent qualité des habillages et dotation d'équipement.

Côté technique, une évolution pertinente tient à plusieurs petites avancées, du frein de parking à commande électrique à la direction à assistance électrique.

La mécanique est reprise de l'Impreza, à savoir l'exclusif turbo-diesel 4 cylindres 16 soupapes à plat opposés de 150 ch. Les 4 roues motrices sont généralisées et répartissent symétriquement la puissance entre l'avant et l'arrière. Moyennant quoi cette Subaru d'un certain luxe (2.0D 150 ch Confort à patir de 34.900 euros) offre une sérénité de conduite qui forge une bonne partie de sa valeur au quotidien.



