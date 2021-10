Agglo de Rouen : 4 246 entreprises solidaires et sociales

“L’Economie sociale et soidaire (ESS) n’a pas six ans, elle a toujours existé”, rappelle Sophie Massé, chargée de mission à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Haute-Normandie. L’ESS regroupe des associations, des mutuelles, des coopératives et des fondations. S’y ajoutent les entreprises qui ont fait le choix d’entrer dans cette démarche: “Le principe est de rendre les salariés acteurs de leur entreprise”. Le cas s’est présenté l’an dernier au Havre.

Le groupe Hisa ingénierie en difficulté s’est vu repris en Société Coopérative et Participative par ses 135 salariés pour assurer la pérennité de l’entreprise. Autre exemple, les anciens salariés de la boulangerie Osmont à Rouen s’organisent aussi pour monter une SCOP. Le concept semble être apprécié : la CREA compte 4 246 établissements engagés dans l’ESS. Parmi eux , 3703 sont des associations.

Un forum des métiers

Le mois de l’ESS va se clôturer le 28 novembre avec un forum “métiers, formations et emplois dans l’ESS”. Il aura lieu au Pôle régional des savoirs à Rouen. Une opportunité pour ceux qui veulent s’impliquer dans cette nouvelle économie.