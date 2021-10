Chez nous aussi, le Beaujolais nouveau est arrivé

Les animations et dégustations seront nombreuses chez les cavistes, restaurants, bar et de nombreux commerces de bouche pour célébrer l'arrivée du Beaujolais nouveau, ce vin facile à boire et très convivial. Nous avons demandé au caviste et restaurateur des "Domaines qui montent", à Caen, Bruno Didier, de nous expliquer comment il voit ce temps fort, et d'où vient ce goût de banane si caractéristique...

Un vin, aussi nouveau soit-il, à consommer avec modération.