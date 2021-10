Open de Caen : David Goffin complète l'affiche

Agé seulement de 22 ans, actuel 113e joueur mondial, David Goffin débarque donc à son tour au Zénith de Caen. C'est sa première participation. Il entrera dans la compétition dès le dimanche, tout comme Paul-Henri Mathieu. Il s’était notamment illustré à Roland Garros en 2012 en atteignant les huitièmes de finale, mais a peu joué en cette fin de saison à cause d'une fracture du poignet de la main gauche.

Il vient compléter un tableau déjà riche en grands noms du tennis français : Richard Gasquet, Michaël Llodra, Benoit Paire, Paul-Henri Mathieu et Nicolas Mahut. Le tableau est désormais bouclé. Il faut y ajouter les Caennais Jules Marie et Maxime Forcin et les deux qualifiés Mathieu Rodriguez et Olivier Patience. Et donc David Goffin.