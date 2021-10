Nouvelle édition des Puces Caennaises

Le temps d'un week-end, la malle aux trésors est ouverte au Parc des expositions de Caen. Les Puces, c'est depuis toujours, un moment convivial ou fourmillent nombre d'objets rares, improbables, superflus mais tellement indispensables. Tous les exposants sont des brocanteurs professionnels dont certains viennent de loin pour présenter leurs marchandises. Cette année, les Puces rassemblent près de 170 exposants, tous professionnels des antiquités. C’est aussi une manifestation "sérieuse" sous l’œil attentif et vigilant (pour la garantie et l’authenticité) de Jacques MAHIER - Expert C.E.A (Compagnie d’Expertise en Antiquités et Objets d’Art). Il contrôle tant avant que pendant le salon les meubles et objets exposés à la vente.



Pratique : Ouvert de 10h à 19h vendredi, samedi et dimanche. Entrée 4€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit.



Pour venir : Périphérique nord sortie n°6 (Vallée des Jardins), périphérique sud sortie n°10 (Eterville), Bus Lignes n°5 et 14 arrêt Parc Expo Est et lignes 11 et 18 arrêt Parc Expo Nord.



Ecoutez, Dominique Plantrose, Directrice commerciale.

