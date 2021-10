Assises de l'Orne : 7 ans de prison ferme pour viols sur mineurs

Au terme d'une journée et demi de procès, Jocelyn Garnier, 27 ans, accusé de viol et agression sexuelle sur 2 mineurs - l'un sur le secteur d'Argentan, l'autre à Toulouse - et détention d'images pédopornographiques a été reconnu coupable et condamné à 7 ans de prison ferme.

Le condamné avait reconnu les faits. Il a entamé un thérapie avec l'aide de psychologues. Il a aussi repris des études. Ce qui explique sans doute la clémence des jurés. Son avocate se dit très contente, elle estime que sa plaidoirie a été entendue.

Satisfaction aussi du côté des parties civiles.

L'avocate générale avait requis 12 ans. Le condamné risquait 20 ans de prison. Il devra verser 27.000 euros de frais et de dommages et intérêts aux victimes et à leurs familles.

A sa sortie de détention, il restera 5 ans sous suivi socio-judiciaire.