50502. Francois Brière lance sa campagne à Saint-Lô

Voici les 20 premiers noms de la liste: 11 hommes / 9 femmes

François Brière,

Catherine Saucet, 62 ans, responsable associative

Gille Perrotte, 39 ans, rédacteur territorial

Yves Biré, 68 ans, ancien professeur

Franck Levavasseur, 42 ans, commerçant

Laura Peronno, 22 ans étudiante

Philippe Levavasseur, 42 ans, cadre juridique chez pôle emploi

Magalie Belleguic, 43 ans, intervenante socio éducative

Brigitte Boisgerault, 58 ans, infirmière psychiatrique

Bérangère Provost, 40 ans responsable juridique et social

Laurent Enguehard, 30 ans , chef de projet

Patrick Dubois, 58 ans, coordinateur de travaux

Anita Aubert, 41 ans, chef d'entreprise

Géraldine Paing, 41 ans, professeur

Etienne Choisy, 19 ans, étudiant

Thierry Leblond, 52 ans, chef d'agence

Virginie Métral, 39 ans, chargée d'affaire

Sophie Nouet, 47 ans, fonctionnaire au conseil général

Cyriaque Prodhomme, 28 ans, employé de banque

Jonathan Prodhomme, 34 ans , reponsable produit

Neuf thématiques affichées...

Une liste dont François Brière affirme qu'elle n'est régie par aucun parti politique et dans laquelle différentes sensibilités sont réunies.. "Une liste transcourants dont la priorité des priorités sera d'enrayer la baisse démographique de Saint-Lô pour recréer une dynamique économique et faire de Saint Lô, une zone créatrice d'emploi." Parmi les autres priorités, les filières du numérique et du cheval, la stabilisation de la fiscalité ou encore le cadre de vie.

François Brière a également affirmé qu'il voulait remettre au coeur du débat des enjeux locaux et concrets comme l'école de musique ou l'immeuble passerelle, qu'il juge comment étant "loin d'être une priorité".

Restent les questions de mandats, le conseiller général affirme qu'en cas d'élection, il conservera à court terme son mandat au sein de la collectivité départementale et qu'il briguera très probablement la place de président de l'agglomération considérant comme "logique que le maire de Saint-Lô s'intéresse de très près à la présidence de l'agglo"