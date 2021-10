La famille Murlin : huit filles et une tonne d’énergie

Car Michel et Mamina, 50 et 43 ans respectivement, ont huit filles, rien que ça, auxquelles il faut ajouter un futur gendre et deux chats. Ça dépote. “Nous fonctionnons comme une tribu, très unie. Quand l’une va mal, tout le monde est concerné, raconte Mamina Murlin. Quant à Michel, il travaille tellement que lorsqu’il rentre à la maison, c’est un peu notre roi !”

Huit princesses

A 28 ans, Michel Murlin justement, ne voulait pas spécialement d’enfants. Mamina, elle, en voulait “au moins six” et venait de souffler ses 20 bougies. Ils se sont rencontrés et on connaît la suite. La plus âgée, Caroline, a 21 ans. Viennent ensuite Margot (fiancée avec Hugo) et Manon, jumelles de 19 ans, Lison, 16 ans, Suzanne, 13 ans, Sarah, 10 ans, Rachel, 9 ans et Rebecca, 6 ans, "la petite princesse". En réalité, ce sont plutôt huit princesses, une reine... et un roi, pas malheureux dans ce palais de femmes à la déco assumée. C’est un peu rose, douillet, on trouve des peluches et une atmosphère oscillant entre rêve de petite fille et note british.

Gérer une telle famille, c’est comme diriger une PME. Il faut compter les sous, nourrir dix bouches, partir en vacances (la famille a un mini-bus)... Heureusement, le clan déborde d’énergie. Prochainement, Mamina, aidée par Margot aux fourneaux, ouvrira un salon de thé. TF1 pourrait même les suivre plusieurs mois pour une nouvelle émission. En 2014, ils seront également à l’affiche d’une pub pour le Parc Astérix. On ne s’ennuie jamais chez les Murlin !