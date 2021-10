Rouen : Benoit Hamon, en visite à la SCOP 276 ce lundi 18 novembre

Le département de Seine-Maritime reçoit à Rouen, ce lundi 18 novembre, Benoit Hamon, le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. A cette occasion, Didier Marie, le président du département et le ministre visiteront la SCOP 276. Créée en septembre 2009, la SCOP 276 regroupe plus de 40 porteurs de projets haut-normands qui ont fait le choix de participer à cette aventure collective en y créant leur emploi en CDI. Benoit Hamon rencontrera ces acteurs de l'économie sociale et solidaire pour partager des idées.

La SCOP est généreusement soutenue par le département qui lui a accordé 60 000 € depuis sa création.

La visite des lieux donnera également lieu à la signature d'une convention de partenariat entre le département de Seine-Maritime et la SCOP 276. Via l'Aide Départementale à l'Emploi Insertion (ADEI), le département s'engage à soutenir la SCOP à créer neuf emplois en CDI réservés aux travailleurs défavorisés ou handicapés d'ici à trois ans. Pour y arriver, le département accorde une subvention de 54000€.

A l'issu de cette visite, Benoit Hamon participera à la conférence citoyenne intitulée "Economie sociale et solidaire - valeurs et diversité". Elle aura lieu à l'hôtel du département, hall Bérégovoy à Rouen à partir de 18h30 ce 18 novembre.