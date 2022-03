Feu de matériels de pêche à Port-en-Bessin

D’épaisses fumées noires au-dessus de Port-en-Bessin ce samedi soir.

Le feu s’est déclaré dans du matériel destiné aux bateaux de pêche, entreposé devant une série de garages avenue du Général de-Gaulle à 17h00.

La combustion de ce matériel et de caisses en plastique de la criée a provoqué un fort dégagemement de fumées noires, épaisses et nauséabondes.

Un garage a été fortement endommagé, deux autres ont été plus partiellement touchés.

16 sapeurs-pompiers et 4 véhicules de lutte contre les incendies ont été promptement déployés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire