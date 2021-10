Pas trop tard pour un job d'été!

Dès l'âge de 16 ans il est possible de travailler durant les deux mois d'été, à condition bien sûr de trouver une entreprise prête à accepter des jeunes. La rémunération est d'environ 80% du montant du SMIC pour un jeune de 17 ans.

Les secteurs qui embauchent le plus sont ceux qui demandent de la main d'oeuvre, cultures, vendanges, ostréiculture etc. Mais de plus en plus des entreprises de service font aussi appel à des jeunes motivés.

Les conseils pour trouver un job d'été: se dépêcher tout d'abord et préparer un CV et une lettre de motivation bien conçue.

