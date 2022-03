Grâce de Dieu : l’activité économique reprend ses droits

Le renouvellement urbain du quartier de la Grâce de Dieu ne perd pas le rythme : outre les programmes de logement et la nouvelle vie de la place du commerce, c’est toute une activité économique qui y trouve depuis plusieurs années un bon environnement pour son développement.

"Une vision humaine" du parc d’activités

Le centre d’appels Webhelp avait élu domicile ici en 2009, suivi en juin 2012 par la livraison du bâtiment Res Publica, abritant plusieurs petites entreprises. Au premier trimestre de 2014 démarreront les travaux du prochain édifice, dont le nom reste à définir : il comptera 2 000 m2 de surface au sol, probablement occupés par une seule et même entreprise. “Nous sommes très contraints par la topographie du lieu : le bâtiment doit s’intégrer sur un dénivelé de 7 mètres !”, insiste Thibaud Tiercelet, directeur grands projets à Normandie aménagement.

Plutôt que de “faire table rase”, l’aménageur a opté pour “une intervention qui respecte le milieu. Cela donne une vision humaine et valorisante du parc d’activités”. Le futur bâtiment épousera cette forte pente, et les dessous du bâtiment abriteront 89 places de stationnement, dont une partie enterrée, pour laisser la place extérieure aux aménagements paysagers, qui privilégieront eux aussi un aspect naturel. Au terme de cette construction, une voie piétonne favorisera l’accès vers le bâtiment. Un quatrième bâtiment, plus petit, rejoindra plus tard, à son tour, la ZAC Fresnel. Bien situé, facilement accessible et peu coûteux, il ne devrait, lui non plus, pas avoir de mal à trouver preneur.