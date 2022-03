Disparition inquiétante à Cherbourg

Il s'agit d'une femme de type Européen, mesurant 1,60 m de corpulence mince. Elle a les yeux marrons et les cheveux chatain foncé "au carré et frisés" selon le signalement de la police. Au moment de sa disparition, elle portait un jean de couleur bleu et une veste polaire Bleu nuit.

Lorsqu'elle a été aperçue pour la dernière fois, elle circulait à bord d'un Renault Scénic Gris. immatriculé AH-569-YE

Si vous disposez d'informations, veuillez contacter le comissariat de Cherbourg au 02 33 88 76 76 ou faites le 17.