Vos idées de sorties du week-end du 16 et 17 novembre

MANCHE



Concert à Agneaux ce dimanche. L'Impérial Brass Band, basé à Caen, rassemble 35 cuivres et percussionnistes sélectionnés parmi les meilleurs musiciens de Normandie et des environs. Ils joueront pour vous des transcriptions de pièces classiques et des oeuvres écrites spécifiquement pour Brass Band. C'est dimanche à la salle omnisports à 16h .

L’association Manche festivités organise un concert ce samedi aux Pieux. En première partie, à 20h, l’artiste cherbourgeoise Nél interprète les compositions de son répertoire. En deuxième partie de soirée, concert du groupe Soldat Louis qui fête ses 25 ans. Venez passer un bon moment avec une ambiance festive à souhait au centre culturel. C'est 18€ l'entrée en pré-vente, 20€ sur place.

Tout ce week-end, c'est la 5ème fête artisanale de Bréhal. 44 artisans d'art présentent leur travail : ébéniste, potier, vitrailliste, céramiste, couturière, bijoutiers, chapelière... Ils font revivre le savoir-faire des anciens, les traditions mais aussi l'évolution des techniques avec des matériaux actuels. Ce samedi c'est de 14h à 19h30 et ce dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.

CALVADOS



Jusqu'à dimanche, c’est la Fête des Pains Bio en Normandie ! Boulangeries, restaurants et magasins bio vont vous faire découvrir leurs produits et savoir-faire. Le programme complet est à retrouver sur bio-normandie.org



Ce week-end, le RDV de l'habitat s'invite chez vous à Cagny. Maison, déco, jardin,... RDV de 10h à 20h samedi et dimanche, 13 route de Démouville, l'entrée gratuite.

Ne manquez pas le Festival Don't Stop The Music, ce samedi au Big Band Café à Hérouville Saint-Clair avec de grands groupes de la scène régionale. Au programme : des reprises de Solution, un mélange de folk et de rock avec les Blues Devils, la Tchoucrav' et le groupe Hygiaphone qui reprennent les grands standards du groupe Téléphone. L'entrée est de 10€.

Pour sa 8e édition, le festival “Mondeville sur rire” continue sa découverte de nouveaux talents tout en présentant des artistes confirmés et en accueillant un large public. Ce samedi à 16h : spectacle jeune public ‘’Gromuald et Groyan’’ : 40 minutes avec un vrai faux chanteur qui chante vraiment faux et un vrai musicien qui joue vraiment bien. L'entrée est de 3€. Puis deux spectacles à partir de 20h30 : Laurent Violet reprend ses sketchs incontournables dans son spectacle “25ème année de triomphe’’ et Didier Super en concert. L'entrée varie entre 10/12€.

Rendez-vous au Village international ce samedi à Caen, place Saint-Sauveur pour fêter la semaine de la solidarité internationale. Surnommée "Music city", Nashville est l'invitée d'honneur de l'évènement. En clin d'œil aux Jeux équestres mondiaux 2014, des animations autour du cheval sont prévues : reining, baptêmes de poney western pour les enfants, danse et concert country. L'entrée est gratuite.

ORNE

Le Conseil général de l'Orne organise ce samedi une réunion de sensibilisation à la sécurité routière des séniors et leurs proches. Au programme une pièce humoristique pour dédramatiser ce sujet et un débat. C'est à 16h, salle Rouault. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Ce samedi, l'asso La classe de Saint-Hilaire-sur-Risle vous invite au concert de SLOBODAN EXPERIMENT. Travail autour de la musique balkanique, du jazz- rock avec une véritable envie de faire danser ! Sons, murmures, rifs endiablés, cris, sirtaki, larsen sur base de thèmes traditionnels de musique d’Europe de l’Est. C'est à 21h. L'entrée est de 10€ avec une conso.



Tout ce week-end c'est le salon des loisirs créatifs à Bagnoles-de-l'Orne. Au programme : art du fil, art floral, cartonnage, dentelle aux fuseaux, dentelle sur parchemin, encadrement, patchwork. C'est de 10h à 18h.