Dégradation de l'église de Tourouvre: l'évêque en appelle au respect

"Evêque du diocèse depuis maintenant trois ans je ne compte plus les inaugurations, les bénédictions, les restaurations d’églises que j’ai pu présider" explique Jacques habert. "C’est toujours l’occasion de nous émerveiller du travail accompli et de prendre la mesure de l’attachement de biens des personnes à nos églises".

L'évêque ajoute : "Nous savons qu’elles sont bien plus qu’un simple bâtiment de pierres. Porter atteinte à une église c’est aussi porter atteinte à des personnes ; c’est faire régresser le respect qui est dû à chacun, en tant que personne, en tant que communauté".

Pour Monseigneur Habert : " En apprenant la tentative d’incendie de l’église de Tourouvre on ne peut qu’être saisi d’un sentiment de colère et d’indignation. Dieu merci l’intervention rapide d’une paroissienne et des services compétents a évité une destruction quasi-totale de l’édifice. L’intention de détruire était manifeste. Quelle a été la motivation des auteurs : la bêtise, l’inconscience, l’alcool, le désir de profanation ? Espérons que l’enquête le dira".

L'évêque de Séez tiens par ce communiqué à dire son émotion et à manifester son soutien à la communauté paroissiale : "L’actualité nous rapporte quotidiennement un climat social qui se dégrade et des souffrances qui s’expriment souvent violemment. La tentative d’incendie de cette église participe négativement à ce climat. Alors que nous venons de fêter, en début de semaine, l’armistice et que chacun a pu mesurer l’immense bienfait de la paix ; favorisons par nos comportements cette fraternité qui avant d’être une devise républicaine est une mission commune".