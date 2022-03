Un suicide évité de peu à Granville

Le jeune homme a en tout cas pris le soin d'appeler la police pour annoncer son suicide. Deux policiers ont alors été dépêchés sur place.

Et à leur arrivée, ils se sont vite rendus compte que le jeune homme était bel et bien au bord du suicide, en équilibre sur le muret de la digue, la corde au cou, reliée à un banc. A la vue des deux hommes, le Granvillais âgé de 25 ans a d'ailleurs tenté de se jeter dans le vide, rattrapé in extremis, par les deux policiers.

Sous l'emprise d'alcool, le jeune homme a été transporté à l'hôpital. Les deux policiers, eux, vont devenir des habitués des situations desespérées. Il y a quelques mois, ils avaient déjà sauvé un homme d'un incendie