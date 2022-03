La Porte du Punjab : un nouvel Indien rue du Vaugueux à Caen

Les restaurants indiens ne manquent pas dans le secteur, et nous étions curieux de découvrir celui-ci, dernier installé. Au menu, rien de très original : des beignets, des salades ou des brochettes en entrée (4 à 7€), mais il faudra prendre quelques minutes pour avoir un aperçu complet de l’ensemble des plats. Agneau, poulet, bœuf, poisson ou curry de légumes pour un prix compris entre 8 et 13,50 euros. Pour plus de commodité, je choisis le très classique menu Midi express à 10,90€. Ce sera pour moi samoussa à la viande, puis poulet au curry.

Service rapide

Le personnel de l’établissement a bien compris que j’ai besoin de manger rapidement, et ne tarde pas à me servir. Presque pas le temps d’observer le décor, kitsch et coloré à souhait ! Les différents mets sont bons, accompagnés de sauces adaptées aux amateurs de fraîcheur ou de piquant.

Voilà donc un Indien de plus, très bien pour les déjeuners rapides et goûtus. Quant à le différencier des autres restaurants tout proches, comme le Maharajah ou le Kashmir, je serais bien en peine de les départager : la cuisine y est quasi identique...

Pratique : La Porte du Punjab, 56 rue du Vaugueux. Tél. 02 50 10 98 30.